Gazzetta dello Sport, la Fiorentina vuole chiudere per Torreira entro Pasqua. Contatti avviati

La Fiorentina si prepara a dare l'assalto finale a Lucas Torreira. I viola sperano di chiudere la trattativa entro Pasqua

Lucas Torreira si è preso le chiavi del centrocampo viola, sia in fase offensiva che difensiva, diventando un perno fondamentale per mister Italiano. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta lavorando al riscatto dall’Arsenal: era già stata fissata la cifra di 15 milioni ma altre componenti economiche dovrebbero entrare nella trattativa, con il desiderio di chiudere entro Pasqua. Il giocatore comunque vorrebbe restare a Firenze dove è rinato dopo alcune stagioni difficili con Arsenal e Atletico Madrid.

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