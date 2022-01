Corriere dello Sport, Torreira, la Fiorentina lavora al riscatto (15 milioni) poi rinnovo fino al 2026

Torreira è diventato un giocatore fondamentale per questa Fiorentina. Tra l’Arsenal e il club di Commisso l’accordo è stato per il prestito fino a giugno con diritto di riscatto (15 milioni) in un’operazione fortemente voluta dal direttore sportivo Pradè. Ora le parti sono al lavoro per pianificare il succinto riscatto intorno ai quindici milioni di euro con i “Gunners” e in parallelo legare l’uruguaiano alla Fiorentina fino al 2026 con rinnovo quadriennale. Tempi previsti? Primavera. Marzo e aprile è il limite che si sono dati non essendoci di mezzo ostacoli di alcun genere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

