Riscatto Torreira prima di Pasqua: la Fiorentina punta ad uno sconto, l'Arsenal chiede 15 milioni

L'Arsenal ha già aperto ad una cessione di Torreira, serve trovare la quadra sul riscatto

Un mesetto ancora e – prima di Pasqua – Lucas Torreira conoscerà il suo futuro. Nell’ultimo incontro a Firenze fra il manager del giocatore e i dirigenti della Fiorentina si è fatto il punto sul riscatto (15 milioni) che la società viola dovrà esercitare per acquistare e trattenere il giocatore a Firenze. L’accordo firmato con l’Arsenal l’ estate scorsa, prevede la cessione di Torreira a titolo definitivo ’prima’ dell’inizio del prossimo mercato ed è già in attesa della mossa della Fiorentina.

Si lavora, insomma, per arrivare al riscatto del centrocampista, e la Fiorentina potrebbe puntare a ottenere uno sconto sul prezzo di 15 milioni per poi mettersi al tavolo del giocatore e arrivare ai dettagli del contratto (scadenza e ingaggio).L’apertura dell’Arsernal alla cessione di Torreira è già un dato di fatto, ma in Inghilterra non parlano di sconti sui 15 milioni richiesti alla Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

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