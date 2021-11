Sky Sport, Vlahovic all’Arsenal c’è un’apertura totale ma gli agenti non rispondono al telefono

Dusan Vlahovic all’Arsenal non è una operazione facile. Allo stato attuale, secondo Sky sport, i procuratori del bomber serbo non rispondono nemmeno al telefono quando a chiamare sono i dirigenti dei Gunners! Alle prese con la rifondazione della squadra, I dirigenti del club sarebbero pronti ad accontentarlo, avendo già iniziato contatti proficui con la proprietà della Fiorentina, ma al momento l’entourage del calciatore non sembra neanche interessato a sedersi al tavolo delle trattative.

