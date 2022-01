Secondo quanto riporta il network football.london nel futuro di Dusan Vlahovic ci sarebbe ancora l’Italia. Almeno questa è la volontà del serbo. Infatti Dusan avrebbe confidato ad amici di voler restare nel Bel Paese. Quando deciderà di lasciare la Fiorentina, lo farà solo per l’Inter o la Juventus. L’Arsenal può abbandonare le speranze, Vlahovic si muoverà in estate ma solo per restare in Italia.

GATTUSO ANCORA SENZA SQUADRA