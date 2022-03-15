Riscatto Torreira, servono 15 milioni ma la Fiorentina punta ad uno sconto dall’Arsenal

Torreira sta facendo benissimo con la maglia della Fiorentina, il giocatore è in prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina lavora alla sua permanenza

A cura di Redazione Labaroviola 15 marzo 2022 09:58

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