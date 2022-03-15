Riscatto Torreira, servono 15 milioni ma la Fiorentina punta ad uno sconto dall’Arsenal
Torreira sta facendo benissimo con la maglia della Fiorentina, il giocatore è in prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina lavora alla sua permanenza
Torreira é in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal: per assicurarselo servono 15 milioni ma si potrebbe puntare ad un piccolo sconto. L'uruguagio sta facendo benissimo alla sua prima stagione con la maglia della Fiorentina, determinate la sua rete contro il Bologna domenica nel lunch match. Lo scrive il Corriere dello Sport.
LEGGI ANCHE, QUANDO SI RECUPERA FIORENTINA-UDINESE? POSSIBILE MERCOLEDÌ 13 APRILE. SAREBBERO 5 PARTITE IN 14 GIORNI
https://www.labaroviola.com/quando-si-recupera-fiorentina-udinese-possibile-mercoledi-13-aprile-sarebbero-5-partite-in-14-giorni/169029/