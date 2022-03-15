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Riscatto Torreira, servono 15 milioni ma la Fiorentina punta ad uno sconto dall’Arsenal

Torreira sta facendo benissimo con la maglia della Fiorentina, il giocatore è in prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina lavora alla sua permanenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2022 09:58
Riscatto Torreira, servono 15 milioni ma la Fiorentina punta ad uno sconto dall’Arsenal -
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Torreira é in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal: per assicurarselo servono 15 milioni ma si potrebbe puntare ad un piccolo sconto. L'uruguagio sta facendo benissimo alla sua prima stagione con la maglia della Fiorentina, determinate la sua rete contro il Bologna domenica nel lunch match. Lo scrive il Corriere dello Sport.  

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