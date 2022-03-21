Tuttosport, la Fiorentina vuole riscattare Torreira. Sì del giocatore, pronto un contratto fino al 2025

Il centrocampista della Fiorentina Torreira potrebbe rimanere a Firenze con la viola pronto a riscattarlo per 15 milioni

Tuttosport si concentra sul futuro del centrocampista in prestito alla Fiorentina Torreira. Il quotidiano, oltre a sottolineare le sue caratteristiche da leader, scrive anche del suo futuro: la società lavora per riscattarlo visto l'ottimo rendimento e blindarlo fino al 2025 contando sulla disponibilità del centrocampista, legato all'Arsenal fino al 2023, di restare a Firenze dove si sta ritrovando e rilanciando.

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