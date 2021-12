Tuttosport, Vlahovic, la Juve lo vuole con la “formula Chiesa”. Arsenal in pressing 

Vlahovic è in cima alla lista delle preferenze della Juventus, ma i bianconeri non sono l’unico club. Alla Continassa però sono costretti a vendere prima di comprare. Cherubini infatti vorrebbe strappare Vlahovic alla Fiorentina con la formula Chiesa. L’Arsenal resta in pressing. Lo scrive Tuttosport.

