Pellissier difende Italiano: “L’Italia è cosi, non ci si ricorda mai di quello che è stato fatto prima”

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona e adesso presidente della Clivense, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, di cui conosce molto bene Vincenzo Italiano, con cui ha giocato insieme, le sue parole:

Critiche a Italiano? Purtroppo l’Italia è cosi, non ci si ricorda mai quello che è stato fatto prima, si guardano solo gli ultimi risultati, indubbiamente nelle ultime tre partite sono arrivate brutte sconfitte, in cui la Fiorentina ha giocato male e non ha messo l’attenzione messa fino ad ora, ma Italiano ha fatto un grande campionato giocando meglio delle squadre che li sono davanti.

Fiorentina in Europa? Ho paura di no perchè la situazione è veramente ardua, le altre in questo momento hanno qualcosa in più. Comunque non si può mai sapere, la Fiorentina e Italiano hanno fatto bene fino ad ora.

Il futuro di Italiano? Le ambizioni devono essere sempre quelle di puntare al top ma la Fiorentina è una piazza importante che ha un presidente che sta investendo tanto, fare bene a Firenze deve essere un obiettivo che Italiano dovrebbe avere.

Cabral? Credo possa migliorare tanto, a Firenze c’è tanta pressione sicuramente Italiano gli insegna calcio. Io sono per avere giocatori propri, per questo motivo non riscatterei Piatek anche se ha fatto bene soprattutto all’inizio”

