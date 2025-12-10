Pellissier: "Se la squadra non gira anche l'attaccante fa cag*re. Kean quest'anno sente pressione"

L'ex attaccante del Chievo, Sergio Pellissier, commenta la situazione in casa Fiorentina e il momento di Kean

L'ex attaccante ed attuale presidente del Chievo Sergio Pellissier è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della difficile situazione della Fiorentina, a partire dalle difficoltà di Kean: "Ci sono le annate in cui gira tutto storto, poi se la squadra non gira anche l'attaccante fa cag... come è successo in certe annate a me in cui ho fatto solo tre gol".

Aggiunge: "A me Kean piace, è completo. L'anno scorso ha fatto un'annata straordinaria come tutta la squadra, era la prima punta e se non segnava lui non segnava nessuno. Quest'anno gli hanno messo dietro uno che magari gli mette pressione. A Verona è capitato tra Toni e Pazzini, Luca l'anno prima aveva segnato tanto poi con un altro attaccante dietro non si è ripetuto. Se hai la squadra che gioca e lavora per la squadra puoi mettere anche più attaccanti anche se non corrono, altrimenti è difficile. Quando sei ultimo e non vinci una partita diventa un problema anche mentale, si vede che c'è confusione all'interno ed è sfaldata".

Conclude: "La Fiorentina anche questa estate era partita per fare meglio perché hai ambizione di crescere ma se non arrivano e non sei una società solida vai in difficoltà"