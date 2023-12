“Lavoro di Italiano da incorniciare, bisogna pensare alla squadra che ha. Alla Fiorentina serve un Giroud”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex centravanti del Chievo, Sergio Pellissier, ha così parlato di Vincenzo Italiano, dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Roma: “Il tifoso italiano si lamenta sempre e comunque- ha detto- ma credo che Italiano abbia fatto una cosa straordinaria lo scorso anno, portando la Fiorentina in finale in due competizione diverse. Penso che sia un allenatore che quando deve farsi sentire sa farlo, rispondendo anche gli attacchi quando serve. È un tecnico che non le manda a dire. Potrebbe vincere qualcosina in più? Bisogna pensare anche alla squadra che ha, penso il suo lavoro sia da incorniciare”.

Poi ha proseguito: “Se la Fiorentina crea molto e segna tanto, certamente parte del merito è anche degli attaccanti e della loro bravura nei movimenti e negli spazi creati per gli altri giocatori. Alla squadra viola in questo momento però manca un attaccante da doppia cifra stabile, uno Giroud più giovane. Nzola a me piace tantissimo ma non è un attaccante da doppia cifra, alla Batistuta. Si fatica a pensare che possa portare avanti la squadra da solo. Con un attaccante di questo tipo la Fiorentinapotrebbe davvero competere ad alti livelli”.