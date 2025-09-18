Pellissier convinto: “In attacco Dzeko-Kean. Me la gioco sempre con l’artiglieria pesante”

L’ex bomber del Chievo parla delle pressioni della piazza gigliata e conferma la coppia pesante Dzeko/Kean.

L’ex storico attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier, è intervenuto a RadioFirenzeViola durante la trasmissione “Garrisca Al Vento” toccando vari temi della squadra viola.

Queste le sue considerazioni sull’avvio della Fiorentina in campionato: “inizio col dire che i tifosi viola sono molto esigenti e polemici ma molto amorevoli verso la squadra della propria città. Capisco che si vorrebbe distruggere tutto e puntare in alto in fretta ma bisogna fare tutto passo dopo passo, gradualmente. La società ha tenuto tutti i più forti e cambiato allenatore, il quale gioca diversamente rispetto a Palladino e Italiano quindi gli va dato tempo di lavorare e costruire. Non è sempre detto che si debba fare sempre meglio dell’anno prima”.

Sul Como: “ La squadra di Fabregas penso proprio che si una competitor per la Fiorentina perchè, come i viola, ha una società sana,solida. Sono due società che nel tempo arriveranno agli obbiettivi prefissati“.

Sulla coppia ideale nell’attacco viola: “ Io sono uno che ragiona alla vecchia maniera, per me Dzeko e Kean sono i due attaccanti di spessore e più prolifici quindi se ho le artiglierie pesanti io le butto dentro, vado a fare la guerra con i carrarmati”.

Infine un commento su Nicolussi Caviglia: “L’ho visto giocare, ha una buonissima qualità. Ha fatto vedere buonissime prestazioni alla Juve e a Venezia. Firenze è una piazza indubbiamente importante ma anche difficile dove se giochi il 75% delle partite e ne sbagli il 25% le critiche arrivano. Per giocare a Firenze devi essere un giocatore di personalità e devi dare il 150%.