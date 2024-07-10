Sentite Pellissier: "Kean con la Fiorentina può diventare un nuovo Vlahovic, ha qualità tecniche e fisiche"

Secondo l'ex bomber e bandiera del Chievo Sergio Pellissier a Firenze Moise Kean può raggiungere i livelli di Vlahovic

L'ex attaccante e bandiera del Chievo Verona Sergio Pellisier ha parlato dell'Arrivo di Moise Kean alla Fiorentina, queste le sue parole: "Penso che Kean possa rilanciarsi a Firenze, perché lì potrebbe diventare il giocatore più importante dell’attacco. E lui ha bisogno di giocare, di sentirsi il calciatore centrale di una squadra. Uno dei più importanti quanto meno. Mentre nella Juventus non era così. Di qualità, tecniche e fisiche, ne ha tante. Può diventare il nuovo Vlahovic per la Fiorentina. Parole rilasciate a superscommesse

PEDULLA SU VALENTINI

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