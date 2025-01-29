Graziani boccia Zaniolo: "Non mi fa impazzire, non capisco il suo ruolo. Dove lo schieri in questa Fiorentina?"
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani, ha così parlato del possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina: “E' un buon giocatore ma in tanti anni non sono ancora riuscito...
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani, ha così parlato del possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina: “E' un buon giocatore ma in tanti anni non sono ancora riuscito a capire ben il suo ruolo. Personalmente non mi fa impazzire, all'Atalanta non ha fatto malissimo ma nella Fiorentina dove lo schieri? Saresti costretto a tenere fuori uno tra Beltran e Gudmundsson, e non mi sembra il caso”.
PEDULLÀ: “COMUZZO? SERVONO 40 MILIONI PER CONVINCERE LA FIORENTINA. ZANIOLO HA APERTO, INTER SU BIRAGHI”
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