Graziani: "Kean? pensai che la Juve avesse trovato il centravanti per 10 anni, non è andata così"

Anche Ciccio Grazinai sottolinea la grande stagione di Moise Kean. A Firenze ha trovato ambiente e condizioni ideali per esprimersi

Francesco Graziani, ex attaccante di Torino, Fiorentina, Roma e Udinese, a margine dell'evento Un campione per amico, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando anche della stagione entusiasmante del centravanti della Fiorentina Moise Kean:

"Kean a Firenze ha trovato casa, l'ambiente ideale, che gli vuole bene. Tutti lo stimano, ha trovato il suo habitat, speriamo che si mantenga a questo livello, sta facendo qualcosa di straordinario quest'anno. La prima volta che lo vidi giocare con la Juve a 18 anni dissi che avevano trovato il centravanti per i prossimi 10 anni. Poi non è stato così, un po' per colpa sua, un po' forse perché è stato gestito male. Ora si è ritrovato, speriamo continui a fare così bene per la Fiorentina e per la Nazionale".

Lo riporta tuttomercatoweb.com