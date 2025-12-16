Graziani difende Vanoli: “Bisogna dargli tempo, è qui da un mese. Occorrono 30 punti per salvarsi”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la situazione in casa viola: “La situazione dovrà migliorare per forza prima o poi, ma la squadra è impaurita e non so cosa possa restituirla tranquillità e fiducia. Il cambio di allenatore è già stato fatto con Vanoli. È qui da un mese e bisogna dare tempo di integrarsi al meglio in una situazione diventata drammatica. Penserei a come intervenire nello spogliatoio per dare coraggio ai calciatori e non a cambi tattici.

Continuo a pensare che la rosa sia tecnicamente più forte dell’anno scorso anche se il campo dice tutt’altro. Ci sono, però, ancora 23 partite e 69 punti in palio, e a 35-36 punti dovresti salvarti. La Fiorentina deve fare la corsa su se stessa, se fa 30 punti si salva”.