Graziani: "Non capisco perché Fagioli non gioca. L'idea di alternare i portieri non mi è mai piaciuta"

Graziani si è detto perplesso sulle panchine di Fagioli, giocatore di qualità. Poi, ha ribadito il suo disaccordo sull'alternanza in porta

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa viola alla vigilia degli ottavi di Conference contro il Panathinaikos. Queste le sue parole:

Su Fagioli: "Non capisco perché Fagioli non sia titolare, magari è arrivato non in forma. Ci fidiamo di Palladino e del suo staff, ma l'ex Juventus è un elemento troppo importante, a patto che venga schierato a centrocampo e non trequartista, come già successo. Lì ci può tranquillamente giocare Beltran. Domani, comunque, la priorità sarà evitare la sconfitta, considerando che la Fiorentina potrà poi giocarsi il ritorno al Franchi."

Su Pablo Marí: "Non capisco la scelta di escludere Pablo Marí dalla lista UEFA, forse perché è arrivato a gennaio. In ogni caso, la difesa non dovrebbe avere problemi, soprattutto con il rientro di Comuzzo. Sono curioso di vedere quale modulo sceglierà Palladino."

Su Terracciano e De Gea: "Non mi è mai piaciuta l’idea di alternare i portieri, come se fosse un contentino per il secondo. Terracciano resta sempre il numero dodici, quindi cosa cambierebbe se giocasse qualche partita in più? In tutti ruoli, e quindi anche in porta, deve scendere in campo il migliore. Il secondo portiere deve essere utilizzato solo se il titolare non è al meglio."