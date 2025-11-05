Graziani: “Pioli doveva lasciare i soldi per amore di Firenze, sarebbe stato un gesto molto più nobile”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: “Per me quello che è successo con Pioli è inspiegabile perché il calcio va così basta vedere pure il Napoli che dopo lo Scudetto arriva decimo e non si sa perché. Non possiamo capirle noi le motivazioni perché siamo fuori dal loro sistema e lo stesso Pioli quando arrivò sembrava la scelta giusta, invece non ha fatto bene. Pure Kean non segna più e credevo diventasse capocannoniere, non me lo spiego perché la Fiorentina è più completa e migliore dello scorso anno tanto da metterla al quinto posto.”

Prosegue: “Ora ci vuole un allenatore che dia una scossa psicologica per risvegliare questo gruppo per far loro capire che si devono prendere delle responsabilità. Non deve essere uno amico, ci vuole uno che arrivi e si guadagni subito il titolo di comandante della nave perché la Fiorentina va salvata ed è l’obbiettivo principale.”

Su Pioli: “Il gesto nobile sarebbe stato quello di lasciare i soldi sul piatto per amore di Firenze e mi sarebbe piaciuto vederlo da lui, invece non l’ha fatto. Lui è milionario e guadagnerà ancora perché tornerà ad allenare di conseguenza doveva accettare di andarsene senza troppe pretese. Penso che la città continuerà a volergli comunque bene.”