Graziani: “Kean? Con la clausola è come un soprammobile in vetrina. Ma fossi in lui, resterei alla Fiorentina”

L’ex bomber della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Radio Bruno: “Kean ha davanti a sé molti anni di carriera e può ancora togliersi numerose soddisfazioni sul piano sportivo. Il denaro non è un problema: è già benestante e, una volta ritiratosi, sarà comunque ricco. Per questo motivo dovrebbe restare nel calcio ad alti livelli, dove c’è competizione vera, e non andare in Arabia, dove manca tutto questo. Molti di quelli che scelgono l’Arabia poi rientrano dopo solo un anno, ma anche questo atteggiamento non è giusto. È troppo comodo fare un anno per guadagnare tanto e poi fare marcia indietro“

Poi ha proseguito: “Posso comprendere certe scelte quando si ha trent’anni, ma alla sua età è impensabile rinunciare agli stimoli che solo il calcio europeo può dare. Se fossi in lui, resterei a Firenze senza pensarci due volte; ovviamente, se arrivasse una proposta dalla Premier League sarebbe un’altra storia. Purtroppo, con la clausola rescissoria, Kean è come un soprammobile in vetrina: chi paga 52 milioni può portarselo via“.