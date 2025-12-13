Graziani: “Fossi stato l’allenatore della Fiorentina oggi saremmo andati al cinema per rilassarci”

L’ex giocatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato dei problemi della squadra viola alla vigilia della sfida contro il Verona, queste le sue parole a RTV39:

«Si dice spesso che vincere aiuti a vincere, e il successo contro la Dinamo ha sicuramente restituito fiducia, oltre a rimettere in carreggiata la classifica europea: con altre due vittorie si può puntare alle prime otto posizioni, quindi nulla è precluso. Ora però è fondamentale risalire anche in campionato. Non parlerei però di una partita decisiva in senso assoluto: restano ancora 24 gare, un numero importante, e sono convinto che alla lunga i reali valori della Fiorentina emergeranno. È una sfida molto importante, questo sì, ma va curato soprattutto l’aspetto mentale oltre a quello tecnico. Se fossi l’allenatore, oggi avrei portato la squadra al cinema per staccare: arrivare alla partita con troppa ansia può diventare un problema. Bisogna restare concentrati, ma senza consumare energie nervose in anticipo, altrimenti si rischia di presentarsi già stanchi».

Kean e Gudmundsson titolari?

«L’auspicio è che la fiducia ritrovata grazie ai gol possa avere continuità. Domani Vanoli deve ripartire sicuramente da loro due. Il Gudmundsson visto a Firenze, però, non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello di Genova, capace di trascinare la squadra con accelerazioni e giocate decisive: in viola lo abbiamo visto così solo a sprazzi. Ci auguriamo che prima o poi riesca a prendersi la scena anche qui, perché finora il rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Gli vogliamo bene e lo aspettiamo, ma deve svegliarsi, altrimenti rischia di restare un talento incompiuto».

Sul mercato

«Sono convinto che la difesa verrà rinforzata, ma la vera priorità è il centrocampo: serve esperienza e qualità, un giocatore di personalità che si assuma responsabilità e sappia gestire il pallone, un profilo alla Lobotka. Credo che una soluzione del genere si possa trovare senza spendere cifre esagerate».