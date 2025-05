Graziani: “Palladino non ci fa una bella figura e non va pregato assolutamente di restare qui”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per commentare la notizia degli ultimi minuti ovvero le dimissioni di Palladino dalla Fiorentina: “Aspettiamo per vedere se è tutto vero perché prima bisogna essere sicuri di questo, ma comunque resta un fulmine a ciel sereno. Non me l’aspettavo proprio perché é stato confermato dal Presidente e ieri in conferenza è stato definito un figlio da Commisso. I casi sono semplici, magari ha avuto qualche contatto con altre squadre e ha scelto di cambiare oppure hanno parlato con Palladino e non hanno trovato un’unità d’intenti. Quello che è chiaro è che Palladino non ci fa una bella figura anche perché ha parlato più di una volta di futuro e di giocatori da tenere.”

Sui singoli: “Non so se sia un discorso legato ai giocatori tipo Kean o De Gea, ma non credo perché sono dei professionisti con un contratto alla Fiorentina. Non credo che le sue eventuali dimissioni portino ad una cessione dei big.”

Sull’eventuale post Palladino: “Fosse vero bisogna muoversi in fretta perché è un fatto che scombina i piani e ti fa ripartire da capo. Non saprei dire su due piedi chi potrebbe essere un profilo giusto per la Fiorentina, di sicuro qualcuno di esperto nel caso.”

Prosegue: “Se Palladino si vuole dimettere, è bene vada via e la Fiorentina non deve mettersi a pregarlo di restare perché vuol dire che non crede in questo progetto. Al posto suo bisogna scegliere un tecnico serio e in base a lui decidere poi il modulo.”