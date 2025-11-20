Graziani: “La classifica viola è da Scherzi a parte, Vanoli non può fare altro che migliorare la rotta”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina con il nuovo tecnico Vanoli: “Lui è l’allenatore giusto per la Fiorentina, ha carisma e tanto carattere con molta voglia di rivincita dopo il finale amaro a Torino dove non ha concluso l’esperienza nel migliore dei modi. Lui è uno che si arrabbia e non si nasconde ed è giusto per noi, ma poi tocca ai giocatori perché sono loro che devono vincere le partite.”

Prosegue: “Avrà un calendario complesso, però allo stesso tempo c’è da dire che peggio di così non si può fare, il fondo è stato toccato ed ora si può solo migliorare e risalire, per lui è un vantaggio perché può andare solo in crescita. Ci sono due sfide dure dove bisogna fare punti e recuperare l’unità d’intenti altrimenti è un grande problema. Questa squadra è forte tecnicamente, se vedo la classifica mi sembra di stare su Scherzi a parte.”