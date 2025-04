Graziani: “La Fiorentina in Conference può battere sia il Betis che il Chelsea, speriamo porti un trofeo a Firenze”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per commentare la vigilia di Cagliari-Fiorentina in programma domani in Sardegna come recupero della sfida di Pasquetta: “La Fiorentina è ancora dentro la lotta per l’Europa League e questo traguardo sarebbe importante per la società, ma se vuole raggiungerlo deve vincere domani, non esistono altri passi falsi come fatto con il Parma dove ha giocato sotto ritmo oppure come contro il Celje dove ha faticato tanto per superare un avversario modesto. I viola sono chiamati ad una grande prova perché altrimenti sarà difficile tenere il passo.”

Sulla Conference: “Con il Betis sarà sfida alla pari e la Fiorentina può passare il turno, tornare in finale sarebbe bello e porterebbe ancora una volta una città a sognare. Questo è il primo ostacolo e poi c’è il Chelsea che è la favorita del torneo, ma in gara singola può capitare di tutto. Chiaramente anche loro devono arrivarci in finale, potrebbero pure uscire prima.”