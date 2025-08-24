24 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:01

Graziani: “La Fiorentina è una squadra che può ambire ad arrivare tra le prime quattro in campionato”

L'ex attaccante di Fiorentina, Torino e Roma ha commentato l'inizio della stagione della squadra viola di Pioli

Il Tirreno ha parlato brevemente l’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Torino Francesco Graziani che ha espresso il suo pensiero sulla squadra viola che inizierà oggi il campionato con la trasferta di Cagliari: “Sono molto contento che il mio amico Stefano Pioli sia tornato in panchina e con il mercato fatto vedo la Fiorentina tra le prime quattro del campionato.”

Prosegue: “Per quanto riguarda i singoli non posso che apprezzare certi giocatori che fanno parte della Fiorentina come Kean, Gosens, Fagioli, Gudmundsson e Piccoli che sono dei giocatori di grande spessore oltre a Dzeko che, nonostante l’età, gioca di sponda come pochi sanno fare.”

