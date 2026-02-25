Graziani: “Non escludo una sua permanenza futura, la Fiorentina può puntare in alto con Vanoli”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina: “La tempesta non è passata, ma siamo sulla strada giusta perché ci sono 3 gare decisive prima dell’Inter e bisogna fare tanti punti per uscirne il prima possibile. Non c’è da sottovalutare niente, ma stiamo meglio di prima con anche il Torino invischiato in questa lotta.”

Prosegue: “Al momento direi che retrocede una tra Fiorentina, Cremonese e Lecce perché il Genoa e il Torino hanno 3 punti di vantaggio e ora contano. Salvarsi e pensare di vincere la Conference perché abbiamo la squadra per giungere in fondo con due obiettivi da centrare.”

Su Vanoli: “Per me è un bravo allenatore ed è ambizioso, non penserei ora al suo futuro perché c’è da guardare il presente. Potrebbe essere confermato pure per il prossimo anno dipende dai risultati che otterrà, ma non escludo la sua permanenza.”

Sulla Fiorentina: “Se ci salveremo come spero poi sarà possibile programmare per il futuro, ma prima dobbiamo chiudere questo discorso perché mi sembra ancora folle vederci terzultimi visto che questa squadra è più forte dello scorso anno. Adesso il futuro è un punto interrogativo anche perché è appena deceduto il Presidente.”

Su Paratici: “Ha fatto un buon mercato, sono arrivati dei buoni giocatori, ma non è lui che deve far gol perché sono sempre loro che decidono il tuo destino e non un dirigente.”