Graziani: “Kean non lo leverei mai, ma se è stanco è giusto che rifiati in Conference perché ha giocato sempre”

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per commentare la vigilia di Celje-Fiorentina: “Ci vuole poco nel calcio a perdere contro squadre più deboli se non sei concentrato, per me è inconcepibile pensare che la Fiorentina possa sottovalutare questa partita perché si tratta di un quarto di finale di Coppa e bisogna avere il giusto atteggiamento, ma su questo non ho dubbi. Sono sicuro che la Fiorentina approccerà molto bene la gara per mettere subito le cose in chiaro.”

Sul portiere: “Non esiste il turnover per il portiere perché esiste una gerarchia e il secondo gioca solo se il primo sta male o è infortunato, altrimenti non ci deve essere nessuna alternanza. De Gea è il titolare e gioca lui anche perché Terracciano ha perso il ritmo gara e non ha i meccanismi freschi del ruolo data la sua inattività. Non bisogna correre rischi, gioca sempre il più forte.”

Su Kean: “Farei un discorso diverso su di lui, visto che abbiamo delle alternative, magari lo valuti e se lo vedi stanco lo fai rifiatare anche vedendo l’avversario di domani e sapendo che ha giocato praticamente sempre in questo periodo anche in Nazionale. Se sta bene, non lo toccherei perché fa la differenza da solo, altrimenti mi porto dietro Beltran che magari si può ricordare come si fa l’attaccante.”

Sulle aspettative del finale di stagione: “La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato che l’ha rinforzata e ha dato a Palladino diverse soluzioni per puntare a tutti gli obiettivi che hai in ballo. Non mi precludo nulla, per me la Fiorentina può arrivare fino in fondo in Coppa e non penso nemmeno sia impossibile parlare di Champions anche se hai davanti squadre forti.”