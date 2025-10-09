Graziani: “La Fiorentina è stata costruita bene, i tifosi non devono contestare questa società”

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: “Adesso la situazione è dura perché abbiamo un calendario difficilissimo e la Fiorentina deve tener botta perché queste tre partite sono di una difficoltà inaudita e ci possono essere delle contestazioni ben peggiori dopo. Continuo a dire che questa squadra è stata migliorata e sono sicuro che prima o poi uscirà fuori la qualità, ora c’è bisogno di punti perché se facessi solo un punto in tre gare allora è un problema grosso.”

Prosegue: “Non è il momento di contestare perché la Fiorentina è stata costruita bene, ma ora il campo non ci sta facendo vedere niente, però la colpa non è del Presidente o di qualunque altro. Dobbiamo restare compatti ed aiutare questi ragazzi con il tifo ed il sostegno perché c’è necessità di fare gruppo e di ritrovare la serenità.”

Sulla Fiorentina: “Per me c’è anche tanta sfiga perché a Cagliari pareggiamo all’ultimo secondo su un errore di De Gea che non sbaglia mai, poi pure con la Roma meritavamo di più, dobbiamo migliorare a difendere perché si fanno molti errori ma sono sicuro che il sole risplenderà.”

Sull’attacco: “Pioli deve trovare il compagno ideale per Kean perché non può cambiare sempre ogni settimana e io andrei con le due punte, quindi gli metterei Piccoli in sostegno più che Gudmundsson perché per me, è un vantaggio.”