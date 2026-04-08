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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Graziani: “Se Kean non se la sente di giocare, non è un problema perché ne abbiamo altri al posto suo”

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Graziani: “Se Kean non se la sente di giocare, non è un problema perché ne abbiamo altri al posto suo”

Redazione

8 Aprile · 14:33

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 14:34

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L'ex bomber viola è intervenuto per parlare di Fiorentina alla vigilia del match di domani contro il Palace

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: “Domani sarà una bella partita per la Fiorentina e un’occasione per far girare un po’ i giocatori perché prima di tutto c’è una salvezza da conquistare.”

Su Kean: “Se domani non ci sarà, mi dispiace ma capita. Non è la fine del mondo perché abbiamo Piccoli e giocherà lui. Non è che se manca Kean, allora la Fiorentina sparisce, abbiamo altri giocatori. Lui è il medico di sè stesso e se non si sente di giocare, va bene perché se giocasse poco sereno non farebbe bene.”

Sul Palace: “Non mi fanno paura, andranno forte ma pure noi abbiamo le nostre armi e ce la giocheremo. Se poi sono superiori, allora gli faremo un applauso, ma non partiamo mica battuti perché abbiamo ottime individualità anche noi e Vanoli farà la squadra migliore.” 

Sul Verona: “Quella partita è stata particolare, ma abbiamo vinto e questo ti fa capire che stiamo bene e che siamo in un buon momento perché le vittorie aiutano e poi il Verona non è un avversario facile perché ha grinta e carattere e non era scontato vincere là.”

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