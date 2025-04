Graziani critico: “La stanchezza si vede dopo il 60′, non prima. Beltran ancora è senza ruolo”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina negli anni 80, ha commentato a RTV38 il pareggio della squadra viola contro il Parma, queste le sue parole:

“Contro il Parma era obbligatorio vincere, quindi è normale essere un po’ delusi, soprattutto considerando alcune scelte nei cambi. Va detto, però, che ogni partita in Serie A presenta delle difficoltà. La fatica dopo la Conference? Si fa sentire dopo il 60’, ma con i cinque cambi a disposizione dovrebbe essere possibile gestirla. Il vero problema è che in campo si è vista una squadra priva di rabbia, di voglia di imporsi. Ora restano sei gare e non si può più sbagliare niente. Ciò che lascia l’amaro in bocca è che neppure con i cambi si è data l’impressione di volerla vincere. È sembrato più un “non voglio perdere” che un “voglio vincere”. Beltran era stato preso per fare il centravanti, ma oggi sembra non avere più una collocazione precisa. Quando la Fiorentina ha bisogno di due punte, lui diventa quasi un problema”