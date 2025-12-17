Graziani: “Vanoli è il leader della Fiorentina, i ragazzi e lui possono far uscire la squadra dal baratro”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina: “Si può fare un minimo di turnover domani per preservare qualche titolare, ma la Fiorentina non deve tralasciare la Conference perché è una competizione importante dove si può fare ancora bene. Chiaramente la Fiorentina deve pensare al campionato, ma anche domani conta molto.”

Sulla Fiorentina: “Vanoli è il leader di questa squadra, è lui che vede i giocatori e che li mette in campo, è impensabile che ancora una soluzione non si sia trovata perché la Fiorentina ha valore con giocatori che ci hanno regalato molte gioie, infatti sono sicuro che Kean prima o poi segnerà. Si respira troppa negatività quando invece la stagione è lunga e si può fare molto bene, ma dobbiamo sostituire la paura con il coraggio.”

Su Commisso: “Lui manca a tutti perché é lontano e la sua assenza pesa tanto, spero stia bene e che torni perché c’è bisogno dato che è un uomo di cultura e di lavoro che sa fare le cose nel modo giusto.”

Sull’ambiente: “Se l’ambiente non è unito, allora è un problema enorme perché nessuno ride e non c’è lo stesso spirito di prima. Sono convinto che sono tutti dei ragazzi di grandi valori che si impegnano, nessuno tira indietro la gamba ve lo assicuro. Sono dei calciatori che sono bloccati di testa e ci vuole una scossa.”