Notizie Losanna Fiorentina

Dalla Francia riportano: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Sow del Losanna, su di lui anche il Cagliari"
15 gennaio 2026 13:15
Repubblica: “Interruzioni arbitro per lancio fumogeni uniche azioni degne di nota. In arrivo multa”
19 dicembre 2025 09:34
La viola tradisce ancora: Jagiellonia o Omonia avversarie della Fiorentina ai playoff di Conference
19 dicembre 2025 08:14
Fiorentina senz'anima, sconfitta a Losanna in mezzo al buio: giocherà i play-off a febbraio
19 dicembre 2025 07:33
"Questi pensano già a darsela a gambe, l'unico gesto atletico di cui molti di loro siano capaci"
19 dicembre 2025 00:33
Bucchioni: "Vanoli sbaglia sempre tutto. Non sa cosa fare, persa un’altra settimana"
19 dicembre 2025 00:03
Fiorentina allo sbando: crollo europeo e obiettivo fallito. Serviranno gli spareggi in Conference
18 dicembre 2025 23:47
Notte fonda anche a Losanna! Gli svizzeri vincono 1-0. Fiorentina ai playoff di Conference
18 dicembre 2025 22:56
FORMAZIONE FIORENTINA: PRIMA DA TITOLARE PER KOUADIO E KOUAME, DAVANTI PICCOLI CON DZEKO
18 dicembre 2025 19:53
Fagioli toglie il megafono a Dzeko: "Chiudiamo la diatriba coi tifosi, ci stanno dando tutto"
17 dicembre 2025 23:30
Graziani: "Vanoli è il leader della Fiorentina, i ragazzi e lui possono far uscire la squadra dal baratro"
17 dicembre 2025 14:20
Ufficiale, Zekhnini ceduto al Losanna in prestito con diritto di riscatto
11 settembre 2020 20:58
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