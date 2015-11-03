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Notizie Losanna Fiorentina

Dalla Francia riportano: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Sow del Losanna, su di lui anche il Cagliari"

15 gennaio 2026 13:15

Repubblica: “Interruzioni arbitro per lancio fumogeni uniche azioni degne di nota. In arrivo multa”

19 dicembre 2025 09:34

La viola tradisce ancora: Jagiellonia o Omonia avversarie della Fiorentina ai playoff di Conference

19 dicembre 2025 08:14

Fiorentina senz'anima, sconfitta a Losanna in mezzo al buio: giocherà i play-off a febbraio

19 dicembre 2025 07:33

"Questi pensano già a darsela a gambe, l'unico gesto atletico di cui molti di loro siano capaci"

19 dicembre 2025 00:33

Bucchioni: "Vanoli sbaglia sempre tutto. Non sa cosa fare, persa un’altra settimana"

19 dicembre 2025 00:03

Fiorentina allo sbando: crollo europeo e obiettivo fallito. Serviranno gli spareggi in Conference

18 dicembre 2025 23:47

Notte fonda anche a Losanna! Gli svizzeri vincono 1-0. Fiorentina ai playoff di Conference

18 dicembre 2025 22:56

FORMAZIONE FIORENTINA: PRIMA DA TITOLARE PER KOUADIO E KOUAME, DAVANTI PICCOLI CON DZEKO

18 dicembre 2025 19:53

Fagioli toglie il megafono a Dzeko: "Chiudiamo la diatriba coi tifosi, ci stanno dando tutto"

17 dicembre 2025 23:30

Graziani: "Vanoli è il leader della Fiorentina, i ragazzi e lui possono far uscire la squadra dal baratro"

17 dicembre 2025 14:20

Ufficiale, Zekhnini ceduto al Losanna in prestito con diritto di riscatto

11 settembre 2020 20:58

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Sett. 51
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