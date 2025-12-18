19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 01:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Questi pensano già a darsela a gambe, l’unico gesto atletico di cui molti di loro siano capaci”

News

Redazione

19 Dicembre · 00:33

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 00:38

di

Lo sfogo social di Luca Speciale dopo il ko di Losanna punta il dito contro atteggiamento e mancanza di carattere della squadra di Vanoli

Duro sfogo social da parte di Luca Speciale dopo l’ennesima prestazione deludente della Fiorentina di Vanoli, sconfitta in Conference League a Losanna. Il giornalista di La7 e noto tifoso viola ha affidato a X un tweet molto critico:

«Alla Fiorentina servono calciatori con lo spirito dei calcianti, pronti a mettere la testa dove nessuno metterebbe i piedi. Questi, invece, pensano già a darsela a gambe. Perché la fuga credo sia l’unico gesto atletico di cui molti di questi ragazzini viziati siano capaci», ha scritto Speciale, sintetizzando il malcontento crescente attorno alla squadra.

Parole che fotografano una frattura evidente tra l’ambiente e il gruppo viola, accusato di mancanza di carattere, attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio. Dopo Losanna, la sensazione è che non siano solo i risultati a preoccupare, ma soprattutto l’atteggiamento mostrato in campo, giudicato lontano anni luce dalla tradizione e dall’identità che la piazza si aspetta. [Foto LaPresse]

