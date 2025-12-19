19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica: “Interruzioni arbitro per lancio fumogeni uniche azioni degne di nota. In arrivo multa”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

19 Dicembre · 09:34

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 09:36

FiorentinaLosanna

Atteggiamento passivo ieri da parte della Fiorentina

Contro il Losanna Vanoli ha optato per un maxi turnover in vista della partita contro l’Udinese. Martinelli ritrova un posto tra i pali nell’ormai consolidato 3-5-2. Viti e Marì in difesa, Nicolussi e Richardson a centrocampo, Kouadio e Kouamé compongono le insolite fasce, davanti la coppia Dzeko-Piccoli.

La speranza che le seconde linee vogliano mettersi in mostra è rimasta tale dato l’atteggiamento passivo visto. La Fiorentina si vede pochissimo, le uniche azioni degne di nota sono le interruzioni dell’arbitro per il lancio dei fumogeni (attenzione alla multa per la società) e per la nebbia. Lo riporta Repubblica.

