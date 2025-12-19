Repubblica: “Interruzioni arbitro per lancio fumogeni uniche azioni degne di nota. In arrivo multa”

Contro il Losanna Vanoli ha optato per un maxi turnover in vista della partita contro l’Udinese. Martinelli ritrova un posto tra i pali nell’ormai consolidato 3-5-2. Viti e Marì in difesa, Nicolussi e Richardson a centrocampo, Kouadio e Kouamé compongono le insolite fasce, davanti la coppia Dzeko-Piccoli.

La speranza che le seconde linee vogliano mettersi in mostra è rimasta tale dato l’atteggiamento passivo visto. La Fiorentina si vede pochissimo, le uniche azioni degne di nota sono le interruzioni dell’arbitro per il lancio dei fumogeni (attenzione alla multa per la società) e per la nebbia. Lo riporta Repubblica.