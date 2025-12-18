Notte fonda anche a Losanna! Gli svizzeri vincono 1-0. Fiorentina ai playoff di Conference

La Fiorentina oggi alle 21 è ospite del Losanna, partita valida per la League Phase. Viola in piena crisi, sempre più ultima in campionato.

PRIMO TEMPO- Al 17’ Roche prova a calciare dalla distanza su un brutto rinvio centrale di Kouadio, palla che finisce sul fondo. Nei primi 20’ la Fiorentina fatica a costruire gioco ma anche a ripartire, Losanna più padrona del campo. Al 23’ che brivido per Martinelli! Viti non si accorge che il portiere era così vicino e rischia l’autogol. Al 25’ Fofanà conclude da fuori, palla sul fondo. Al 27’ cross dentro di Kouadio per Piccoli ma bravo il difensore del Losanna a sventare la minaccia. Al 34’ cross dentro per Bair che non riesce a dare forza al pallone.

SECONDO TEMPO- Al 50’ Nicolussi Caviglia lancia per Dzeko che mette dentro per Piccoli, ma è in posizione di offside. Al 53’ brivido per la Fiorentina, calcia di controbalzo incrociando il giocatore del Losanna, Martinelli può solo sperare che esca. Al 55’ fuori Kouame dentro Fortini. Al 57’ lancio per Piccoli che al momento del tiro perde lucidità e si fa rimontare, che occasione persa. Al 57’ Sohm per Piccoli che calcia addosso al portiere, ma era in fuorigioco. Al 58’ cross dentro sul secondo palo, Sigua colpisce il pallone di testa, marcatura troppo molle di Fortini, Martinelli non riesce a parare, 1-0 Losanna. Al 60’ altra sbandata della Fiorentina, percussione centrale di Lekoueiry che calcia, Martinelli salva la Fiorentina. Viola che ha accusato il colpo dello svantaggio. Al 67’ Sohm si invola dentro l’area e crossa sul secondo palo, nessun viola arriva all’impatto con il pallone. Triplo cambio nella Fiorentina al 69’, fuori Piccoli, Richardson e Dzeko, dentro Gudmundsson, Kean e Mandragora. Al 71’ Nicolussi Caviglia perde un pallone sanguinoso, Martinelli si allunga e para. Al 72’ giallo per Kean che si allunga troppo il pallone e non riesce a segnare. Poca lucidità. Al 76’ tiro cross di Kouadio, il portiere del Losanna spedisce in corner. All’83’ fuori Kouadio, dentro Dodò. All’84’ Nicolussi Caviglia per Kean che prova il diagonale, ma il portiere del Losanna fa buona guardia. All’85’ giallo per Fortini. Al 95′ Letica para la conclusione di Sohm.