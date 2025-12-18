Fiorentina allo sbando: crollo europeo e obiettivo fallito. Serviranno gli spareggi in Conference

La Fiorentina incassa la quinta sconfitta nelle ultime sei gare disputate tra campionato e Conference League, un rendimento negativo che pesa in modo significativo sul cammino europeo della squadra viola. Il ko nell’ultima giornata compromette infatti l’obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale, costringendo la formazione guidata da Vanoli a chiudere la League Phase in zona playoff, con un quindicesimo posto finale che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione.
Un bilancio deludente, soprattutto alla luce delle aspettative e delle difficoltà mostrate dalla squadra nel trovare risultati ma soprattutto prestazioni accettabili. Ora la Fiorentina dovrà passare dagli spareggi di febbraio, un turno insidioso che non lascia margine di errore. L’avversaria uscirà dal sorteggio tra Omonia Nicosia e Jagellonia. [Foto Ansa]