Bucchioni: “Vanoli sbaglia sempre tutto. Non sa cosa fare, persa un’altra settimana”

Dopo la sconfitta per 1-0 della Fiorentina sul campo del Losanna, nel post partita ai microfoni di Radio Bruno Toscana è arrivato un intervento durissimo del giornalista e opinionista Enzo Bucchioni, che ha espresso tutta la sua rabbia e preoccupazione per la situazione del club viola. Parole forti, senza filtri, che fotografano un momento di profonda crisi.

«Se ne devono andare via tutti. Con questi vai dritto in Serie B: così non si fa calcio», ha esordito Bucchioni, puntando il dito contro una squadra che, a suo giudizio, non dà segnali di crescita. Nel mirino anche l’allenatore: «Vanoli sbaglia sempre tutto. Non fa scelte, non è in grado di gestire la situazione e non sa cosa fare. Abbiamo perso un’altra settimana».

Il giudizio diventa ancora più severo parlando dei singoli e delle figure dirigenziali. «Džeko non solo non deve essere capitano, ma non deve proprio giocare», ha affermato, criticando anche alcune dinamiche extra-campo: «L’uomo del megafono ha fatto una figura da pagliaccio, e il direttore generale lo ha persino incensato».

Non manca un affondo diretto anche sulla dirigenza: «Ferrari? Cosa avrà mai detto a fine gara negli spogliatoi? Non rappresenta nessuno e i giocatori lo sanno. Non è all’altezza, eppure Rocco continua a dire di avere grande fiducia in lui. Perché non fa un passo indietro?».

Le parole di Bucchioni suonano come un atto d’accusa pesantissimo, che riaccende il dibattito sul futuro della Fiorentina e sulle responsabilità di una stagione che rischia di prendere la strada di un fallimento epocale.