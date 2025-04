Graziani: “Palladino deve essere più coraggioso, questa squadra deve proporre un calcio più offensivo”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della partita di oggi tra Fiorentina e Cagliari: “Bisogna prendere coscienza che oggi Palladino potrebbe fare un po’ di turnover e lo capisco, ci sta che metta Beltran invece di Gudmundsson e se lo ritiene giusto, allora avrà ragione. Mi fido di Palladino perché è lui che vede la squadra in settimana e saprà lui chi far giocare, poi chiaramente come tutti gli allenatori, dovrà fare i conti con i risultati e con la società.”

Prosegue: “Gudmundsson può essere più decisivo di Beltran ed ha molta più qualità di lui, anche se ha avuto una stagione altalenante, però resta un giocatore importante per la Fiorentina perché è il fantasista in grado di dare qualcosa in più a tutto il meccanismo di gioco di Palladino. A volte mi piacerebbe vedere questa squadra più offensiva, metterei lui con Kean e Beltran oppure Zaniolo.”

Su Palladino: “Non può credere di continuare ad essere conservativo, deve cercare di fare di più perché questa squadra ha tanta qualità e deve entrare in Europa. Per il momento siamo ottavi, quindi, la Fiorentina è fuori dai piazzamenti europei, il tempo stringe e ora bisogna iniziare a recuperare terreno sennò anche lui rischia.”

Su Kean: “La sua mancanza è grossa, ma la Fiorentina deve andare oltre queste difficoltà perché ha la forza per vincere a prescindere dalla sua assenza. Vedremo Beltran punta e Gudmundsson intorno a lui, non ci sono alibi. Bisogna vincere con chi c’è.”