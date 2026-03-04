4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Graziani: “De Gea ha fatto una stagione disastrosa, mi sembra impaurito quando gioca in porta”

Radio

Redazione

4 Marzo · 14:16

di

L'ex bomber viola ha commentato il pessimo momento della Fiorentina che è caduta ad Udine per 3-0 lunedì scorso

A Radio Bruno Ciccio Graziani ha parlato ancora di Fiorentina: “Siamo favoriti rispetto a Lecce e Cremonese perché siamo più forti ed è con la tecnica che ti salvi, quindi se hai giocatori validi hai meno difficoltà a salvarti, ma non credete che sia una passeggiata.”

Su De Gea: “Bisogna vivere di realtà e quest’anno ha toppato tutta la stagione perché non è quello dello scorso anno. Lo confermerei ancora in porta anche vedendo le alternative che abbiamo, lo cambierei solo se vedo che è un portiere a cui tremano le gambe.”

Sulla Fiorentina: “Questa squadra non dà certezze perché sembra essere guarita e poi ricade in maniera rovinosa come lunedì dove la Fiorentina è tornata indietro di mesi. Non mi so spiegare perché accadano cose del genere e resto stupito come tutti i tifosi viola, bisogna solo puntare a fare più punti possibili da qui alla fine che si avvicina.”

Sui singoli: “Chi è arrivato a gennaio non è male perché Brescianini è un ottimo colpo così come Fabbian che è un prospetto interessante, lo stesso Harrison non ha fatto malissimo ed ha ottimi colpi sulla fascia. Sono i senatori ad aver steccato perché non arrivano nemmeno al 40% di quello che potevano dare.”

 

 

 

