Graziani: “Io non avrei contestato, abbiamo un meraviglioso centro sportivo e una brava società”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno nella settimana che porta all’ultima giornata di campionato della Fiorentina. Queste le parole dell’ex attaccante viola e campione del mondo

“Non credo che la Fiorentina andrà in Conference, non penso che possa succedere che la Lazio perda in casa contro il Lecce, non ci faccio la bocca ma tutto nel calcio può succedere, a logica siamo fuori dalle competizioni europee, speriamo che possa essere un vantaggio per la prossima stagione. La sconfitta di Venezia ha massacrato le ambizioni, io avrei fatto di tutto per rifare la Conference, porta visibilità e in questi hanno l’abbiamo fatto al meglio. La contestazione? Si può fare di più, è una stagione in cui potevamo fare di più e c’è amarezza ma la società sul mercato ha dimostrato di voler fare le cose per bene.

La Fiorentina lotta con Roma, Lazio e Bologna, certo che si può fare meglio ma io non avrei contestato. Si poteva fare di più ma se guardo al futuro sono molto più ottimista rispetto a qualche anno indietro. L’Atalanta la considero una big, la Fiorentina ci può arrivare attraverso una programmazione, quest’anno sono mancati i risultati contro le piccole, le prospettive sono di crescita secondo me. La società ha le idee chiare, hanno già deciso che resterà Palladino, in campo ci vanno i calciatori. La contestazione a cosa ci porta, io non sono cosi deluso dalla stagione, vero che qualcosa è mancato, qualcosa è stato sbagliato ma la contestazione è stata esagerata. Ci sono stati tanti alti e bassi, è mancata continuità, non sono contentissimo. La contestazione mi sembra esagerata, alle società bisogna volergli bene nei momenti di difficoltà, abbiamo un centro sportivo meraviglioso ed una bella società.

Palladino ha grande ambizione e grande voglia di crescere, ci mette impegno, ha commesso qualche errore, non mi sono piaciuti a volte i cambi e le formazioni, Palladino vuole migliorarsi, speriamo avvenga anche questo, non vedo un problema allenatore alla Fiorentina, a me piace per come gestisce la squadra. Ho visto alcuni allenamenti ed ho visto grande disponibilità ed entusiasmo. Commisso ha fatto un centro sportivo, organizza una Fiorentina competitiva, deve mettere i soldi per finire lo stadio perchè non ce li hanno, trovo tutte le critiche molto esagerate. Se non ci mette i soldi Commisso non finiscono lo stadio, questo è quello che so io. Ma quale contestazione, siamo sempre nella parte sinistra della classifica”