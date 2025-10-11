11 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Graziani: “Esonerare Pioli? Assolutamente no, io lo difendo. Vedo troppi giocatori in difficoltà”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

11 Ottobre · 22:29

Aggiornamento: 11 Ottobre 2025 · 22:29

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina tra le altre, ha parlato a Radio Sportiva del momento delicato della Fiorentina

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il momento difficile vissuto dalla squadra viola. Queste le sue parole:

“Esonerare Pioli? Assolutamente no. Io lo difendo: Stefano è un bravo allenatore, anche se in questo momento non sta riuscendo a incidere sul rendimento della squadra. Vedo troppi giocatori in difficoltà e non capisco il perché. Il livello di prestazione della stragrande maggioranza è nettamente al di sotto delle aspettative. Tra la rosa consegnata a Palladino e quella attuale, quella di Pioli è più forte nei singoli. Il problema è che il campo, per ora, non sta restituendo la stessa risposta. C’è qualità, ma serve più convinzione e continuità.”

