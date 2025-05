Graziani: “Sono sicuro che la Fiorentina sarà ancora più competitiva, verrà fatto un grande mercato in estate”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della stagione della Fiorentina appena conclusa: “I numeri sono buoni, se vogliamo vedere i risultati bisogna dire che la Fiorentina ha fatto meglio dello scorso anno, è cresciuta ed ha ottenuto 5 punti in più, quindi bene e sono contento per il ritorno in Conference dove può provare a vincere finalmente. La società ha creato una squadra forte con un mercato di gennaio ottimo che dovrà essere completato in estate con degli acquisti mirati a rendere la Fiorentina ancora più competitiva. L’anno prossimo la Fiorentina potrà ambire all’Europa League.”