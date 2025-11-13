13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:51

Graziani: “La Fiorentina è più forte di un anno fa, impensabile vederla ultima in classifica”

Mirko Carmignani

13 Novembre · 14:13



L'ex attaccante è intervenuto per commentare la situazione in casa viola dopo un bruttissimo avvio di campionato

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Torino Ciccio Graziani per parlare della squadra viola: “Il calcio non è una scienza esatta, non puoi prevedere prima le dinamiche di questo gioco perché la Fiorentina è più forte dello scorso anno e non cambio idea a prescindere dal risultato momentaneo, ma è ultima e sembra fantascienza solo il pensiero. Bisogna dire con dispiacere che tutto può accadere e questo è il suo bello, chiaramente ora va detto con malincuore.”

Prosegue: “Lo stesso paragone si può fare con il Napoli di due anni fa, con Spalletti hanno vinto il campionato poi è stato ceduto Kim e sono arrivati decimi, eppure i giocatori non sono cambiati. Ne hanno levato solo uno, questo ci fa capire quanto sia impronosticabile il calcio.” 

