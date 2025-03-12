Graziani: "Gudmundsson ha deluso le aspettative. Ma siamo sicuri che sia colpa sua?"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha parlato dei temi di casa Fiorentina in vista della sfida di ritorno contro il Panathinaikos, soffermandosi anche sul rendimento stagionale d...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha parlato dei temi di casa Fiorentina in vista della sfida di ritorno contro il Panathinaikos, soffermandosi anche sul rendimento stagionale di Albert Gudmundsson: "Dopo Kean, Gudmundsson è il calciatore più importante per qualità tecniche e non solo. Deve giocare, sempre, se non lo fai giocare devi prenderti le tue responsabilità e spiegare il motivo. E' una stagione negativa per lui, ci aspettavamo indubbiamente di più, ma siamo sicuri che le colpe siano tutte sue?".