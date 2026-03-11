Graziani distrugge Piccoli: “In campo non dà niente, è una delusione enorme perché ha già la pancia piena”

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: “Col Parma ci aspettavamo di più, almeno costruire qualche occasione in più era il minimo, invece è stata una noia totale. Anche il mercato di gennaio è stato bocciato perchè gioca solo Harrison di chi è arrivato, sono sempre stato fiducioso, ma mi sembra sia un grande mistero perché non si riesce a risolvere nulla malgrado i giocatori che abbiamo perché i nostri senatori non vanno tipo Gosens che arranca.”

Prosegue: “Sono deluso da chi è più esperto e la B purtroppo non è lontana perché non abbiamo un’anima e se non vinciamo a Cremona è un bel problema perché la nostra rosa non riesce ad esprimersi nonostante sia più forte di Lecce o Cremonese, quindi c’è da patire fino in fondo perché troviamo squadre vive con una grinta che a noi manca del tutto.”

Su Piccoli: “Ha la pancia piena come tanti giovani del calcio di oggi perché guadagna tanto e si è accontentato. In campo non ha voglia e non ci mette grinta perché non è possibile che sia questo. Doveva venire qua e mangiarsi l’erba dopo il trasferimento da Cagliari invece è passivo, per me lui è una delusione enorme.”

Su Vanoli: “Chi non se la sente non lo deve far giocare, è bene che prenda tutto in mano lui e prendere grosse decisioni perché ci sono giocatori che non si impegnano ed ha ragione quando dice che chi non gioca deve farlo ricredere.”