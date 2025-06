Graziani: “Pioli non viene a Firenze per prendere gli ‘schiaffi’, vuole vincere. Gudmundsson va riscattato subito”

‘Ciccio’ Graziani è intervenuto quest’oggi su Radio Bruno parlando sia della Fiorentina, sia dell’Italia e della paradossale situazione degli azzurri: “Parlando della nazionale vi dico che non ci sono partite semplici e il calcio è cambiato in maniera radicale. Ai tempi miei contro squadre dei paesi nordici vincevi con diversi gol di scarto, ora invece è sempre molto difficile andare a giocare in quei campi”.

“Parlando della Fiorentina e di Stefano Pioli, sicuramente se viene a Firenze, avrà già dato direttive sulle linee guida da seguire e sono sicuro che qui a Firenze non viene certo a prendere gli ‘schiaffi’. Pioli non viene alla Fiorentina a perdere tempo e non si accontenterà, ma viene per fare bene e vincere”.

Capitolo Gudmundsson: “Vediamo chi secondo Pioli dovrà rimanere per costruire una squadra competitiva, ma io sono assolutamente d’accordo nel riscattare l’islandese e acquistarlo a titolo definitivo”.