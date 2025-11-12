Graziani: “Vanoli allenatore ambizioso. Fiorentina deve sistemare la difesa. Siamo la peggior retroguardia della SerieA”

Lui deve essere bravo a creare convinzione dentro una squadra, non confusione

'Ciccio' Graziani è intervenuto questo pomeriggio su Radio Bruno parlando del neo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli. Queste le sue parole: "Le prime sensazioni sul mister sono buone, è bravo, è professionale e ambizioso. Ha voglia di vincere. Sono anche un pò inca****o con lui perché gli ho mandato un messaggio prima del Genoa, e non mi ha risposto, l'ho chiamato ieri e non mi ha risposto, ora se non si sveglia, lo sveglio io", afferma in modo scherzoso. Gli volevo fare un in bocca al lupo perché è nata una simpatia e stima da quando lui allenava il Torino.

Sembrare troppo pesante può essere un rischio per la squadra?: "Lui deve essere bravo a creare convinzione dentro una squadra, non confusione. La Fiorentina deve migliorare in fase difensiva e Vanoli dovrà fare un lavoro in tal senso. La viola è la peggior difesa del campionato e questo deve essere assolutamente aggiustato. Deve essere bravo a dare il bastone, ma anche la carota perché i giocatori hanno bisogno di trovare autostima, entusiasmo, serenità, lavorando con la giusta calma e tranquillità senza bombardarli di nozioni, altrimenti si rischia di andare in confusione".