Sentite Graziani: "Non sono deluso da Kouame, ma ho dubbi su Beltran. Non tira neanche in porta"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:, Ciccio Graziani ha così parlato del tema centravanti in casa Fiorentina, soffermandosi su Lucas Beltran e Christian Kouamé: "Inizialmente Kean non mi convince...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:, Ciccio Graziani ha così parlato del tema centravanti in casa Fiorentina, soffermandosi su Lucas Beltran e Christian Kouamé: "Inizialmente Kean non mi convinceva, invece sono felice di essermi sbagliato. Oggi la Fiorentina ha un grande attaccante, ma la sua riserva è una e si chiama Kouame. Io non sono deluso da lui, in campo fa semplicemente il massimo che può fare. Piuttosto ho dei dubbi su Beltran, che è stato preso come attaccante e invece non fa mai gol, anzi non tira neanche in porta".

CATALDI NON SI È ALLENATO

https://www.labaroviola.com/cataldi-a-rischio-in-vista-del-lask-il-centrocampista-non-si-e-allenato-con-il-della-squadra/280456/