Graziani: “Palladino ha sbagliato l’approccio, se i risultati non arrivano potrebbe essere a rischio esonero”

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per commentare la vigilia di Conference e la situazione in casa viola in questo momento delicato della stagione: “Domenica Palladino non mi è piaciuto perché non ha mai cambiato strategia anche quando era evidente che ce ne fosse bisogno. Ha continuato a fare cambi ruolo-ruolo che non hanno dato nessuna scossa alla squadra visto che allena in Serie A deve essere bravo a mettere le mani dove deve. Col Parma l’approccio è stato sbagliato perché la Fiorentina è entrata in campo come se fosse un’amichevole e lui non ha rischiato niente quando invece bisognava essere più coraggiosi per vincere la partita. Se continua così e i risultati non arrivano, vedremo se verrà confermato per la prossima stagione.”

Sul futuro viola: “Per la Fiorentina fare un campionato positivo significherebbe andare in Europa League, ma non sarà facile per niente, dunque se devo scegliere, meglio la Conference di nuovo piuttosto che nulla. Chiaramente se Palladino non arriva all’Europa in nessun modo, sarebbe un allenatore fortemente a rischio perché non avrebbe portato la squadra all’obiettivo e la stagione sarebbe molto negativa. Ci sono 6 partite e 18 punti disponibili, mi fido della Fiorentina e spero arrivi in Europa poi dopo insieme valuteranno la cosa migliore per tutti.”

Sulla Fiorentina: “A me piace tanto, ha un ottimo organico e la società ha fatto un buon mercato per dare a Palladino una squadra con tante soluzioni ed alternative di qualità, per questo mi aspetto che giochi in un certo modo e sempre in una maniera propositiva. La Fiorentina ha una rosa da Europa e se non ci va, allora bisognerebbe cambiare l’allenatore perché si tratta di una squadra forte con tanti giocatori italiani di spessore che possono fare la differenza.”