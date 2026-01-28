Graziani lancia l’allarme: “La Fiorentina è un malato che va accudito, salvarsi ora è durissima”

Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno dopo la sconfitta della Fiorentina in Coppa Italia contro il Como: “La preoccupazione c’è. Ed è ovvio che in campo ci siamo stati problemi con 8 giocatori diversi dall’11 titolare: così la squadra non ha punti di riferimento. Fabbian e Brescianini si stanno inserendo bene, dietro facciamo sempre gli stessi errori. Il Como gioca bene a calcio, sono fastidiosi. Fagioli detta i tempi, si è vista la differenza senza di lui. Bellissimo il gol di Piccoli ma il risultato ci massacra”.

Sulla gara col Cagliari: “La sconfitta col Cagliari ha riacceso la paura: adesso dobbiamo lottare con tutte le forze per salvarci. Da cuore viola, dico che il malato va accudito, tutelato… Anche se in questo momento le difficoltà sono tante e salvarsi è sempre più difficile… ma io ci credo!”

Sul mercato: “Dietro dobbiamo prendere almeno un paio di giocatori che diano più solidità, che diano una botta tecnica al reparto, perché prendiamo gol sempre nello stesso modo. Non fa una piega chiedersi perché abbia giocato Christensen… forse sarebbe stato meglio Martinelli, che avrebbe potuto giocare anche qualche partita di Conference. In questo momento abbiamo un disperato bisogno di punti”.