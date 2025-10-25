26 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Graziani punge Dzeko: “Pioli ha ragione, certe cose si risolvono in privato nello spogliatoio”

News

Graziani punge Dzeko: “Pioli ha ragione, certe cose si risolvono in privato nello spogliatoio”

Redazione

26 Ottobre · 00:14

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 00:14

TAG:

ComuzzoDzekoFiorentinagrazianiPioli

Condividi:

di

Graziani elogia la gestione del tecnico viola e analizza le scelte in vista del Bologna, con la necessità di trovare una formazione stabile

Ospite di RTV 38, l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha affrontato diversi temi legati al mondo viola, partendo dal botta e risposta a distanza tra Edin Dzeko e Stefano Pioli dopo la sfida contro il Rapid Vienna.

Quelle sono cose che devono restare nello spogliatoio. Si parla in privato, negli spogliatoi, e si discute di tutte le questioni che vanno o, in questo caso, di quelle che non vanno. Pioli ha detto che se Dzeko vuole sa dov’è il suo ufficio? Ha ragione lui”.

Poi, spazio alle scelte di formazione in vista della sfida contro il Bologna, con un pensiero su Comuzzo: “Dico di sì perché è sempre stata una sicurezza. Penso anche che in una logica di turnover qualcosa devi fare. Se dai fiducia a Comuzzo non sbagli. Io credo che Pongracic, Ranieri, anche Viti: il reparto è ben fornito, poi l’allenatore fa le sue scelte. Giocando ogni tre giorni c’è anche quella logica. Pablo Marì oggi sembra quello di cui Pioli si fida di più rispetto agli altri”.

Infine, un consiglio all’allenatore viola su come affrontare la gara con i rossoblù: “A volte le partite più difficili diventano quelle più facili, però la Fiorentina deve giocare per vincere. Se giochi solo per non perdere rischi che ti giri storto. Se devo dare un consiglio a Stefano gli direi solo di trovare una formazione di titolari e puntare su quelli senza stare a togliere fiducia a chi gioca”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio